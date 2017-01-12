Власти Петербурга определили, за что у РПЦ могут отобрать Исаакиевский собор

Русская православная церковь может лишиться права пользования Исаакиевским собором, если не будет соблюдать условия договора о сохранности музейных объектов, который с РПЦ планирует заключить администрация Петербурга. Как передает «Интерфакс», это на пресс-конференции заявил вице-губернатор Михаил Мокрецов. «Практически все интерьерные решения, неотделимые предметы и иконостас являются частью музейного фонда РФ. Оборот этих предметов регулируется специальными нормами. Мы не можем осуществлять действия, связанные с передачей самого здания собора, игнорируя требования, которые касаются музейных предметов. Должен быть заключен договор с новым пользователем объекта на сохранность музейных предметов. Договор очень жесткий. Неисполнение этих обязательств, безусловно, приводит к расторжению договора пользования объектом», – объяснил он.

По словам чиновника, уже утверждена дорожная карта, план мероприятий для различных участников процесса. Документ составили на уже имеющемся опыте передач аналогичных объектов, например, Сампсониевского собора. Ранее директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров говорил, что Сампсониевский собор был передан Церкви в 2016 г., в нем был 141 предмет из музейного фонда, на их передачу и оформление ушло полтора года. По оценке Бурова, для передачи Исаакия Церкви нужно не менее 24–36 месяцев, так как в этом соборе несколько тысяч музейных предметов. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ранее говорил, что собор будет передан Церкви до конца 2017 г.

«Чтобы процедуру по оформлению музейных предметов оформить, мы сформировали план действий. Пока не будут описаны музейные фонды, прописана ответственность сторон, не будет заключен договор и не пройдет процедуру утверждения в Минкультуры, процедура передачи не может быть произведена, – добавил Мокрецов. – Объект из казны не уходит, Петербург остается собственником собора. Все права и ответственность собственника вытекают из этого статуса. Мы обязаны объект содержать в надлежащем состоянии».

Конфликта в связи с передачей Исаакия РПЦ нет, считают Мокрецов и руководитель юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега). Как передает «Фонтанка.ру», так они ответили на вопрос, почему не было создано конфликтной комиссии экспертов.

«По закону специальная комиссия рассматривает разногласия, если обратились граждане. Заявлений таких не поступало», – отметила Чернега. Ее слова подтвердил вице-губернатор. Юрист патриархии подчеркнула, что решение комиссии при этом все равно носит рекомендательный характер.

«Мы сейчас все равно находимся в самом начале пути. Есть решение губернатора. Юристы патриархии и Смольного достаточно квалифицированны, чтобы решить все процедурные вопросы. Не ищите черной кошки в черной комнате», – объяснил Мокрецов.