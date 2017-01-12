Порошенко представил нового губернатора Одесской области

Президент Украины Петр Порошенко официально представил Максима Степанова в качестве нового губернатора Одесской области.

«Это правильное решение. Человек, имеющий два высших образования, человек, который не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя облгосадминистрации. Это человек, который настроен здесь работать, а не ездить по заграницам, человек, настроен четко выполнять свои обязательства», - сказал Порошенко на церемонии представления губернатора в Одессе.

Он также поблагодарил Степанова за работу на предыдущем месте - государственном предприятии «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг, перед которым стояла задача запуска новых биометрических паспортов и ID-карточек, и он, по словам президента, в указанные сроки справился с этой задачей.

Предшественник Степанова бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 7 ноября подал в отставку с поста губернатора Одесской области. Эту должность он занимал с мая 2015 г. В прямом эфире телевидения из Одессы он обвинил власти Украины в потакании коррупции, назвав их «стервятниками».

На родине Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, в том числе о превышении полномочий и растрате бюджетных средств. Прокуратура Украины отказывала в его выдаче грузинской стороне.

После отставки Саакашвили объявил о продолжении политической деятельности и создании партии «Рух новых сил».