В Кремле намерены терпеливо объяснять Тиллерсону позицию по Крыму

Кремль не согласен с высказываниями кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона относительно крымского вопроса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это та позиция [о незаконном присоединении полуострова к России], которую господин Тиллерсон изложил в ходе обсуждения в соответствующей комиссии, мы знаем, что обсуждение закончилось, это его позиция, мы принимаем к сведению. Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса», - сказал Песков.

Ранее на вопрос, поддерживает ли он присоединение Крыма к России, Тиллерсон ответил отрицательно. «Нет. Они присоединили территорию, которая им не принадлежала», – сказал он. По его словам, минские соглашения по Украине все еще не выполнены. «Процесс реализации минских соглашений продолжается, и полная реализация минских соглашений пока не достигнута», – заявил он.

Тиллерсон заявил, что власти США могут признать Крым российским, но только при одном условии. По его словам, необходимо соглашение, которое уважало бы интересы Украины.

«Единственный способ, при котором это возможно, — это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать», — сказал Тиллерсон.