МИД России счел «парадоксальной цензурой» блокировку «Дождя» на Украине

МИД России считает «парадоксальным актом цензуры» блокировку на территории Украины вещания российского независимого телеканала «Дождь», российская сторона намерена обратить на это внимание ОБСЕ, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Честно говоря, это уже акт цензуры официального Киева, который можно назвать парадоксальным. Мы об этом предупреждали, что [будет усиливаться] цензура… Мы, безусловно, сделаем все для того, чтобы и этот факт нашел отражение в комментариях представителей соответствующих международных организаций», — сказала официальный представитель МИДа в ходе брифинга.

«Мы привлечем внимание представителя ОБСЕ по свободе СМИ госпожи [Дуньи] Миятович, сделаем все для того, чтобы соответствующие профильные площадки международные высказались на эту тему и не только высказались, но и повлияли [на Киев], чтобы как и трансляция телеканала "Дождь", так и трансляция других российских телеканалов все-таки были возобновлены, хотя надежды на это очень мало, скажу вам откровенно», — добавила она.

Многие наблюдатели увидели иронию в том, что оппозиционный «Дождь» от властей Украины защищает официальный представитель МИДа.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию «Дождя» за нарушения украинского законодательства в 2016 г. В частности, в эфире канала присутствовала российская реклама, а его журналисты посещали Крым с территории России. Помимо этого «в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым изображалась как граница между Украиной и Россией», - заявил член Нацсовета Сергей Костинский. В заявлении говорится также о «популяризации правоохранительных органов страны-агрессора» в фильмах «О чем еще говорят мужчины» и «Быстрее, чем кролики».

Официальный документ будет опубликован 16 января. С этого момента у операторов будет месяц, чтобы исключить канал из сетей.

«Мне очень жаль, что нацсовет Украины принял такое решение», — заявила гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева. По ее словам, в соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами на Украине вещание телеканала на территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы. Она отметила, что нацсовет Украины был уведомлен об этом 8 августа 2016 г., после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законодательству «Дождь» не получал.