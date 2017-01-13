Чайка и Бастрыкин попросили Путина обеспечить своих подчиненых жильем – «Коммерсантъ»

Генпрокурор Юрий Чайка и председатель СКР Александр Бастрыкин обратились к президенту Владимиру Путине с просьбой о «совершенствовании обеспечения прокуроров и следователей жилыми помещениями», пишет «Коммерсантъ». Это едва ли не первое их совместное письмо, отмечает издание.

Силовики просят Путина выделить дополнительные ассигнования для обеспечения следователей и прокуроров жильем. На 1 декабря 2016 г. из 50 000 прокурорских работников со стажем не менее 10 лет, на получение квартир претендовали 3690 человек. Для них Чайка просит 19 млрд руб. – по 5 млн не среднестатистическую семью из 3 человек. В СКР, где трудится более 20 000 человек, очередников примерно столько же, сколько и в прокуратуре (3800), но для следователей Бастрыкин попросил всего 7,6 млрд руб. Это объясняется тем, что СКР ориентировались на потребности одного сотрудника, а не на семью.

Также Чайка и Бастрыкин предлагают внести изменения в законы «О прокуратуре РФ» и «О Следственном комитете РФ», чтобы бюджетную помощь можно было тратить на покупку своей квартиры или строительство дома. «Мы считаем, что единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилья, безусловно, предпочтительнее временного служебного жилья, но действующим законом не предусмотрена»,— пояснил изданию начальник главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры Сергей Сергеев.

Сейчас государство по целевой программе «Жилище» выделяет средства на закупку служебных квартир, которые обязательно придется сдать при уходе из органов. Так, для прокуроров в 2015 г. было выделено 464,3 млн руб. и приобретено 163 квартиры, а в 2016-м — 127 квартир. Перевести их в собственность практически невозможно. «Перевод служебной квартиры в собственность — это исключительный случай, и претендовать на это могут единицы»,— пояснил изданию собеседник

Обращение было переадресовано в Минфин для удовлетворения запроса. Там против изменения законодательства не возражают.

Число очередников в госаппарате постоянно растет – примерно на 100 человек в год. Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные Управделами президента, в середине 2016 г. в очереди на улучшение жилищных условий стоял 741 сотрудник. Ожидается к 2020 г. в ней будет уже 1141 человек, которому потребуется более 85 600 кв. м жилья, приобрести же на выделенные для этого средства УДП сможет лишь 16 630 кв. м