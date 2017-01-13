Союз музеев расценил передачу Исаакиевского собора РПЦ как ликвидацию музея

В заявлении президиума Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области по поводу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви говорится о ликвидации музея.

«Невозможно не задать вопрос, ради чего уничтожается музей? В том, что уничтожается, – сомнений нет, так как работа любого музея – это работа его коллектива, а понятно, что далеко не все сотрудники государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации», – говорится в заявлении.

Президиум выразил надежду на то, что администрация Санкт-Петербурга и РПЦ «найдут возможности для того, чтобы не заводить ситуацию в тупик». «Нам кажется, что, учитывая далеко не однозначную оценку объявленного решения, влекущего за собой ликвидацию одного из самых успешных музеев России, мы сможем продолжить совместную работу по поиску правильного пути – пути сотрудничества и взаимодействия, а не противостояния», – отмечается в заявлении.

Напомним, главный храм Российской империи вернется Церкви. К двум службам в день, которые проходят в музее, прибавятся новые. Власти Петербурга готовы взять на себя обязательства по финансированию.