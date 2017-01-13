Александр Ткачев поедет на встречу G20 в Берлин несмотря на санкции

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев, с 2014 г. находящийся в санкционном списке Евросоюза, примет участие во встрече министров сельского хозяйства G20. «Министр будет участвовать во встрече с коллегами из стран "двадцатки", она состоится 22 января в Берлине», - сообщила пресс-служба Минсельхоза. Ткачев приглашен немецкой стороной, подчеркнуло министерство.

Кроме того, у министра предусмотрено несколько двусторонних встреч, но с кем он будет встречаться, не уточняется. В прошлом году Минсельхоз счел невозможным участие в этом мероприятии в связи с тем, что Ткачеву было отказано в визе.

Санкции в отношении Ткачева ЕС ввел еще в его бытность губернатором Краснодарского края. Ткачев шел в одном санкционном списке с директором ФСБ Александром Бортниковым, директором СВР Михаилом Фрадковым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

В состав российской делегации также включены замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Они примут участие в деловой программе международной выставки-ярмарки «Зеленая неделя», которая традиционно проходит в Берлине в январе. Российская экспозиция на выставке второй год не представлена.