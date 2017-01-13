Медведев напомнил, что «денег, как известно, нет», и пообещал журналистам «лайки» от правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев на церемонии вручения премий правительства в области СМИ пообещал сделать все для активизации реакции правительства на публикации журналистов. Как передает «РИА Новости», на церемонии один из лауреатов, Георгий Бовт, назвал свою награду «лайком» от правительства.

«Используя только что примененный термин, будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только клики, но и "лайки" со стороны власти, потому что от нас тоже кое-что зависит – от тех, кто принимает исполнительные решения. Мы эту ответственность перед российской прессой осознаем», — сказал премьер. Он добавил: «Жизнь – штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю». Медведев также отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые сегодня, «слава богу, для страны и для людей, наконец, завершаются».