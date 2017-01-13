Россельхознадзор запретил ввозить продукцию Бурунди через Белоруссию

Россельхознадзор с 16 января 2017 г. запретил поставки продукции из Бурунди через Белоруссию. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, запрет введен в связи с риском попадания на территорию России товаров из стран, находящихся под контрсанкциями.

Разрешены будут только прямые поставки в Россию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Бурунди в сопровождении фитосанитарных сертификатов республики через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешней границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

С 14 декабря по тем же причинам был запрещен реэкспорт растительной продукции из Экваториальной Гвинеи в Россию через Белоруссию.