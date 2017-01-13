Скворцова готова помочь урегулировать конфликт вокруг 62-й больницы

Минздрав готов подключиться к урегулированию конфликта вокруг московской городской онкологической больницы № 62, если проблему не удастся решить на уровне региона. Как передает ТАСС, это заявила руководитель федерального министерства Вероника Скворцова. Разразившийся скандал она назвала негативным фактом.

«Надо найти общий язык, и как-то пристойно эту ситуацию решить, - цитирует министра РБК. - Если окажется, что не смогут они [стороны конфликта] найти сейчас общего языка, ну, тогда они встретятся у меня в кабинете, и мы поговорим втроем».

В ноябре 2016 г. стало известно, что 62-ю больницу приказом департамента здравоохранения Москвы переводят из автономного статуса в бюджетный. Как говорил тогда ТАСС тогдашний главврач учреждения Анатолий Махсон, это лишит больницу возможности самостоятельно закупать необходимые препараты и уменьшит доступность медпомощи пациентам с раком. По словам Махсона, большую часть денег больница тратила на закупку лекарств для людей, которые не получили их по ОМС. В мэрии утверждали, что больница закупала лекарства с истекающим сроком годности и за счет этого экономила. Махсон эти обвинения отвергал. Из-за разногласий с департаментом здравоохранения, который является учредителем больницы и может определять ее юридический статус, встал вопрос о сохранении Махсоном должности, и его контракт не был продлен.

Скворцова рассказала, что в январе обсуждала ситуацию с курирующим здравоохранение в Москве заместителем мэра Леонидом Печатниковым, которому поручено контролировать процедуру изменения статуса больницы. «Мнение федерального Минздрава я до него довела: что сам факт, что возникают подобные разборки в регионе, он является негативным, даже если две сильные личности становятся в углах этого конфликта», - цитирует ТАСС. Она добавила, что пока департамент официально не просил Минздрав помочь.

«Ситуация не одноклеточная, она не такая однолинейная. Здесь есть грани этой ситуации... У федерального министерства здравоохранения не было оснований для того, чтобы погружаться в эту ситуацию», - сказала она.