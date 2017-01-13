Прокуратура в Татарстане не выявила случаев изъятия детей из семей из-за долгов по ЖКХ

В Татарстане Зеленодольская городская прокуратура проверила информацию о возможном изъятии детей из семей, у которых скопились долги за жилищно-коммунальные услуги. Таких фактов не выявлено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры Татарстана. Тема обсуждается в связи с распространением в СМИ и соцсетях поручения от 12 декабря 2016 г., которое дал подчиненным глава Зеленодольского района Александр Тыгин. Издание «Бизнес Online» публикует его копию. «Организовать работу по проверке всех жилых помещений на территории поселений Зеленодольского района, имеющих задолженность за энергоносители. При обнаружении в данных помещениях проживающих несовершеннолетних детей проинформировать отдел опеки и попечительства <…> организовать работу по изъятию», — следует из документа.

По данным прокуратуры, 12 декабря Тыгин провел совещание, на котором в числе прочих обсуждалась ситуация с задолженностью населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. «В связи с этим главой района было поручено организовать работу по проверке всех жилых помещений на территории муниципалитета, имеющих задолженность по оплате за энергоносители. При этом начальнику районного отдела опеки и попечительства было поручено организовать работу по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в таких жилых помещениях», - уточняет надзорное ведомство. Протокольное поручение не было облечено в форму официального документа и фактически не было реализовано, установила проверка.

«Фактов изъятия детей в связи с наличием задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги не выявлено», - подчеркивает прокуратура Татарстана, добавляя, что «указанное поручение содержит некорректную формулировку, дающую основания для неоднозначного толкования».

В связи с появлением в СМИ сообщений о поручении Тыгина изымать детей у должников по ЖКХ прокуратура Татарстана инициировала проверку. Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова заявила, что и она направила запрос в прокуратуру по этому поводу. Манипулирование угрозой отобрать детей у неплательщиков она назвала недопустимым.

Затем представитель администрации Зеленодольского района Александр Коршунов объяснил, что детей у должников отбирать никто не собирался, поручение было неудачно сформулировано и речь шла о дополнительных проверках условий, в которых содержатся дети должников. По словам Коршунова, сообщения от сетевых компаний, которые отключают дома или квартиры от своих услуг, - это дополнительный маркер для того, чтобы органы опеки вышли на место, проверили, есть ли в этом жилье дети и в каких условиях они проживают. «И если, не дай бог, создаются условия, опасные для жизни ребенка, когда с этой семьей уже сделать ничего нельзя, тогда остается крайняя мера - изъятие», - отметил он.