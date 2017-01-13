На панихиду по доктору Лизе приглашены Кириенко, Володин и бездомные

На гражданскую панихиду по Елизавете Глинке, которая 16 января пройдет в Успенском храме Новодевичьего монастыря, приглашены все желающие, в том числе бездомные, с которыми доктор Лиза работала. Это агентству «Москва» сообщили в пресс-службе благотворительной организации Глинки «Справедливая помощь». О панихиде официально проинформированы председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова, спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Вопрос в том, что публично позвали всех. Я не знаю, кто приедет точно, мы принципиально не собирали списки, поскольку хотим, чтобы проходили и бездомные, и вип-персоны. Потому что Елизавета Петровна была мостиком между теми и другими. Наверное, приедут все, с кем она работала. Наверное, Михаил Федотов, Элла Памфилова, Татьяна Москалькова... Информацию также получили Вячеслав Володин и Сергей Кириенко», - объяснила представитель организации.

Церемония прощания с Елизаветой Глинкой будет проходить с 8.00 до 14.00. Родственники и друзья покойной выразили желание организовать похороны 16 января на Новодевичьем кладбище по православным традициям и без приглашения прессы.

Доктор Лиза погибла при крушении Ту-154 Минобороны 25 декабря 2016 г. Она летела в Сирию с грузом лекарств. Самолет упал в Черное море вскоре после вылета из сочинского аэропорта. Погибли восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Глинку опознали по анализу ДНК 13 января.