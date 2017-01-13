Счетная палата в 2017 году проверит доступность лекарств для льготников

Счетная палата собирается в 2017 г. проверить обеспеченность лекарствами льготных категорий граждан. Об в интервью ТАСС на Гайдаровском форуме заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

По ее словам, особое внимание будет уделено системе лекарственного обеспечения. «Мы видим определенные проблемы и застойность определенных процессов, которая происходит в регионах, несмотря на то, что что-то пытаются делать, но какие-то серьезные, структурные изменения в этой части не происходят», - пояснила она.

Проверять будут реализацию полномочий субъектов в регионах.