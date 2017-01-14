Неизвестные совершили вооруженное нападение на химзавод на Урале

Несколько вооруженных людей в ночь на пятницу, 13 января, попытались проникнуть на территорию Красноуральского химзавода и ранили охранников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

«Невооруженные представители ЧОПа заметили проникновение и попытались незваных гостей задержать, те оказали активное сопротивление. Трое сотрудников ЧОПа получили травмы различной степени тяжести, в том числе огнестрельные ранения», – сказали в ГУ МВД.

Пострадавшие были госпитализированы, врачи оказывают им необходимую помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Местные СМИ сообщали, что на заводе, который подвергся нападению, хранится большое количество тротила. В ГУ МВД по региону опровергли эту информацию. «Предприятие уже давно находится в состоянии банкротства, оно не функционирует. Там отключены электричество и отопление. На территории предприятия размером 3 х 5 км взрывчатых веществ нет», – сказал представитель ведомства.

Следователи проверяют на причастность к нападению «ранее судимых лиц, неработающих тунеядцев и склонных к такого рода противоправным деяниям», добавили в ГУ МВД по Свердловской области.