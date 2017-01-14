В Таиланде во время авиашоу разбился шведский военный истребитель

На юге Таиланда во время авиашоу потерпел крушение шведский военный истребитель JAS 39 Gripen, сообщает Bangkok Post. Инцидент произошел утром в субботу в городе Хатъяй провинции Сонгкхла.

Самолет рухнул, когда пилот выполнял неожиданный атакующий маневр на взлетно-посадочной полосе. Летчик в результате крушения погиб.

Аэропорт, в котором проходило авиашоу, после инцидента закрыт, коммерческие рейсы переведены в другой аэропорт.

По данному факту начато расследование. Власти страны выразили соболезнование семье погибшего пилота и призвали зрителей не публиковать в социальных сетях видео крушения истребителя.