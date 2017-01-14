Большинство россиян считают Россию свободным и передовым государством – ФОМ

Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что большинство россиян (70%) считают Россию свободной страной. Противоположного мнения придерживаются 22%. Кроме того, 65% респондентов назвали Россию развитым и передовым государством.

При этом 58% опрошенных считают, что живут в богатой стране, бедной Россию назвали 33%.

Подавляющее большинство россиян (86%) полагают, что Россию в мире боятся. При этом 75% респондентов считают, что это хорошо.

Влияние России в мире в последние годы растет, убеждены 67% опрошенных, другой точки придерживаются 19%. Рост этого влияния россияне связывают с ростом военной мощи (14%) и проведением правильной, независимой внешней политики (11%), 7% называют это заслугой президента.

Мнение респондентов о том, как к России относятся в мире, разделилось: 48% считают, что плохо, 42% – что хорошо. При этом половина (51%) сходится во мнении, что отношение к России необъективно.

Опрос проводился 24-25 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России.