Трамп назначит на пост замминистра юстиции США прокурора Розенстайна – WSJ

Избранный президент США Дональд Трамп назначит прокурора Рода Розенстайна на должность замминистра юстиции США, сообщает The Wall Street Journal. Сейчас 51-летний Розенстайн занимает пост окружного прокурора штата Мэриленд.

Издание отмечает, что именно Розенстайн в случае утверждения на должность возглавит возможное расследование в отношении Хиллари Клинтон, потому что сенатор Джефф Сешнс, которого Трамп выдвинул на пост министра юстиции, ранее заявил о своем намерении взять самоотвод по этому делу.