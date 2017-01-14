Спецслужбы Германии обвинили Россию в подрыве отношений Евросоюза и США

Федеральная разведывательная служба Германии и ведомство по охране конституции представили доклад, согласно которому Россия якобы намеренно подрывает отношения Евросоюза и США, пишет Spiegel. В докладе говорится, что Москва якобы стремится обострить противоречия и внутри западных стран.

«Москва намеренно пытается, особенно в странах Запада, обострить существующие социальные конфликты. Россия также стремится поставить под сомнение саму идею тесного союза с США», – пишет Spiegel.

По данным издания, правительство страны уже ознакомилось с докладом и поручило спецслужбам проанализировать активность России в свете информации о кибератаках. Отмечается, что правительство Германии еще не решило, в какой форме сообщить об итогах работы разведки общественности.