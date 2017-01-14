Литва в 2017 году начнет строить стену на границе с Калининградской областью

Государственный бюджет Литвы на 2017 г. предусматривает строительство стены на границе с Калининградской областью, передает портал Lietuvos žinios. Сейчас госграница обозначается только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.

Основная цель стены заключается в ограничении ввоза в Литву контрабанды. В МВД Литвы сообщили, что Вильнюс в 2017 г. выделит на строительство стены 3,6 млн евро.

«Этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году», – сказал министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас.