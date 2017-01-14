Более 40 человек задержано в Москве во время несогласованной акции

Представитель организации «Новая оппозиция» сообщил, что в Москве более 40 человек были задержаны во время несогласованной акции у памятника Грибоедову. «Этот народный сход не был согласован, поэтому задержания начались сразу же. На данный момент задержаны более сорока человек», – передает «Интерфакс» слова представителя оппозиции.

По словам собеседника агентства, задержанные доставлены в отдел полиции по Басманному району. «Сход продолжается, но людей осталось мало – человек двадцать», – добавил источник. Среди задержанных, по его словам, находится журналист и фотограф Андрей Зубец.

Участники акции, которая должна была пройти у памятника Грибоедову на Чистых прудах в Москве, требуют согласовать «антикризисный митинг» и выступают в поддержку осужденного оппозиционера Ильдара Дадина.