Задержанных в Москве оппозиционеров начали отпускать из полицейских участков

Всех задержанных участников несогласованной акции в Москве начали отпускать из полицейских участков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя организации «Новая оппозиция».

«В настоящий момент задержанных начали отпускать из ОВД "Басманный", с некоторыми из них полицейские провели беседы», – сказал собеседник агентства. В отношении некоторых были заведены административные протоколы.

Ранее сообщалось, что у памятника Грибоедову на Чистых прудах были задержаны 40 участников несанкционированной «антикризисной акции».