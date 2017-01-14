Захарова назвала «информационной каруселью» антироссийские материалы в СМИ ФРГ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «информационной каруселью» попытки немецких СМИ вернуться к истории девочки Лизы Ф.

«Как и в случае с "досье на Трампа", раскрученным американскими СМИ (CNN и Buzzfeed), именно германские медиа вновь реанимировали "дело девочки Лизы". Потом официальный Берлин скажет, что Москва вмешивается в выборы. Называется «информационная карусель», – написала Захарова в Facebook.

Историю живущей в Германии 13-летней девочки Лизы в январе 2016 г. показал «Первый канал». В сюжете говорилось, что мигранты якобы совершили в отношении нее насильственные действия. Следователи информацию не подтвердили.

После выхода сюжета СМИ Германии обвинили Москву в манипулировании общественным мнением.