Причиной ДТП с автобусом в Карелии могла стать плохая погода

Сегодня около 13.00 мск в Лахденпохском районе Республики Карелии перевернулся экскурсионный автобус с туристами из Санкт-Петербурга. Автобус ехал в горный парк «Рускеала». На 236-м км автодороги «Сортавала» он вылетел в кювет и опрокинулся. В результате инцидента один человек погиб.

По предварительным данным, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия, сообщает Ростуризм. В момент ДТП в автобусе находились 32 человека, двое из них госпитализированы.

Остальные туристы направлены в Санкт-Петербург, там их разводят по домам. Федеральное агентство по туризму выразило соболезнования родным и близким погибшей туристки и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.