Причиной крушения египетского Airbus A320 могли стать гаджеты в кабине пилотов

Египетский Airbus A320–232, потерпевший крушение 19 мая 2016 г. над Средиземным морем, мог упасть из-за электронных гаджетов в кабине пилотов, пишет газета Le Parisien со ссылкой на материалы следствия.

По данным издания, сигналы тревоги были связаны с оставленными на приборной панели iPhone 6S и iPad mini 4.

«Все эти предметы были положены в правом углу кабины пилотов близ окна, точно в том месте, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках в правой части кабины пилотов», – пишет издание.

Напомним, самолет авиакомпании EgyptAir потерпел крушение, когда летел из Парижа в Каир. Утром 19 мая он пропал с радаров, позже в море были обнаружены обломки. На борту лайнера находились 66 человек.