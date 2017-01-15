Самолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропорту

В московском аэропорту «Домодедово» самолет Ан-148 перед вылетом в Саратов столкнулся с автопогрузчиком, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Накануне днем в результате нарушения схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке экипаж допустил столкновение с автопогрузчиком. У самолета поврежден предкрылок», – сказал собеседник агентства.

В результате инцидента никто не пострадал, пассажиры были эвакуированы и пересажены на другое судно. Официальных комментариев по данному вопросу не поступало.