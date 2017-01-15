Мексиканцы просят Путина разобраться с коррупцией в их стране

На сайте Change.org появилась петиция на испанском языке с просьбой к президенту России Владимиру Путину разобраться с коррупцией в Мексике. «Политическая ситуация в Мексике находится в наихудшем положении за всю историю», – говорится в тексте петиции. Ее автором является житель Мексики.

В петиции утверждается, что ни США, ни ООН ничего не делают для исправления ситуации в стране. «США с большим удовольствием получают ресурсы из Мексики, и не хватает человека, способного остановить этих мексиканских коррумпированных политиков, которые все дарят и воруют», – отмечает автор.

«Сегодня Мексика истекает кровью от такого грабежа и таких крыс. Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке», – говорится в инициативе. Если петиция наберет 5000 подписей, она будет передана Путину. По данным на 11.09 мск ее подписали 4864 человека.