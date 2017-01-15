Украина проведет проверку в России в рамках Венского документа

Россия дала согласие на просьбу Украины провести проверку в одном из районов Ростовской области в рамках Венского документа 2011 г. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В период с 16 по 19 января 2017 г. Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 г. о мерах укрепления доверия и безопасности», – сказал Рыжков.

По его словам, инспекция проверит территорию одного района, площадь которого составляет около 16 000 кв. км. Цель проверки – определение масштабов или подтверждение отсутствия военной деятельности в пределах указанного района.