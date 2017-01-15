МЧС предупредило о метели в Москве

В воскресенье в столице ожидаются мокрый снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 13-18 м/с, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

«В условиях непогоды возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта», – говорится в сообщении.

Кроме того, на дорогах ожидаются заторы, ухудшение видимости, увеличение количества аварийных ситуаций и ДТП, а также случаев травматизма.