Из Таиланда эвакуирован впавший в кому российский режиссер

Российский режиссер Федор Кудряшов впал в кому во время отдыха в Таиланде и был эвакуирован из Бангкока в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России.

Кудряшов был доставлен в Москву регулярным рейсом «Аэрофлота» в сопровождении медиков и членов семьи. «На борту организован отсек интенсивной терапии. Российские врачи заранее прибыли в Таиланд, чтобы подготовить его к эвакуации», – сказал собеседник агентства.

По его данным, Кудряшов в декабре получил серьезную травму, когда его во время купания в Паттайе сбил гидроцикл. В Таиланде ему сделали несколько операций, но режиссер до сих пор находится в коме.

Федор Кудряшов является автором более 20 фильмов, в основном документальных. Его работы выходили на каналах «Россия 1», «Россия 24» и НТВ.