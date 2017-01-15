В Тамбовской области подросток подозревается в убийстве родственников

В субботу, 14 января, в одном из домов рабочего поселка Сосновка Тамбовской области были обнаружены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней внучки с явными признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний подросток.

«По версии следствия, рано утром 14 января 2017 г. подросток на фоне складывающихся личных неприязненных отношений, вызванных семейными ссорами из-за бытовых вопросов, нанес множественные удары топором спящим родственникам. От полученных телесных повреждений бабушка и сестра подозреваемого скончались на месте происшествия, а отец был доставлен в больницу, где через непродолжительное время также скончался», – говорится в сообщении СУ СКР.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.