В Краснодарском крае найдено тело второго подростка, провалившегося под лед

Спасатели обнаружили тело второго подростка, провалившегося под лед на реке Кирпили в Краснодарском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону. «В настоящий момент в реке Кирпили обнаружены тела уже двух детей. Поиски еще двоих продолжаются», – сказал собеседник агентства.

Ранее СУ СКР сообщило, что пятеро школьников в возрасте 13-14 лет провалились под лед на Кубани. Одного удалось спасти, еще двое числятся пропавшими. Подростки возвращались домой с прогулки и решили сократить путь через реку.

Поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействованы 80 человек и 22 единицы техники. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение оперативным службам вести круглосуточный поиск пропавших подростков, а также оказать необходимую помощь семьям детей.