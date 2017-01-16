Президент Сербии заявил о готовности ввода войск в Косово

Сербия готова ввести войска в Косово в случае возникновения угрозы сербскому населению, заявил президент страны Томислав Николич, комментируя инцидент с задержанием поезда с надписью «Косово – это Сербия». «Это не наша война. В случае необходимости мы готовы ввести армию, если возникнет угроза жизни сербов. Если они будут убивать сербов, то да. И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой», — приводит Blic заявление Николича после заседания Совета по нацбезопасности.

Поезд цветов сербского флага, интерьер которого был украшен иконами и надписью о принадлежности региона, был остановлен косовской полицией за провокационный внешний вид и позже вернулся в Белград. В ответ Николич также обвинил косовских албанцев в провокации военного конфликта. «Вчера мы оказались на грани прямого столкновения. Мы будем защищать свой народ и свою территорию», - передает его заявление Associated Press. «Албанцы показали, что они хотят войны», - цитирует Николича Reuters.

Косово объявило о независимости в 2008 г. Ни Сербия, ни Россия ее не признают.

«Почему так называемое международное сообщество и албанцы так расстроились из-за поезда? Может, дело в том, что на нем написано «Косово - это Сербия»? Потому что внутри изображения православных икон?» - возмущался Николич. Он высказал предложение обратиться в Брюссель за разъяснениями, когда именно поезд сможет пройти по косовской территории. «Если нет свободы передвижения, о какого рода западной цивилизации мы тогда говорим?» - заключил он.