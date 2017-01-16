Захарова рассказала о попытке американских спецслужб завербовать российского дипломата

Американские спецслужбы около часа удерживали российского дипломата в подвале аптеки, угрожая ему и лишив возможности связаться с консульством. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия – 1». По ее словам, эти действия спецслужб были похожи на попытку вербовки.

Инцидент произошел более полутора лет назад. В американской аптеке дипломат пытался приобрести лекарство для лечения экс-главы российского правительства, бывшего министра иностранных дел Евгения Примакова, скончавшегося 26 июня 2015 г. Лекарство стоимостью около $10 000 являлось одним из компонентов сложного лечения, купить его можно было только в США. Несмотря на то, что рецепт был выписан легально, лица, задержавшие российского дипломата, угрожали ему статьей о незаконном обороте лекарственных средств. Лекарство было изъято и не возвращено, как и деньги за него.

В дело после обращения российских дипломатов вынужден был вмешаться госсекретарь США Джон Керри, назвавший ситуацию недопустимой. Во внешнеполитическом ведомстве США ситуацию, по словам Захаровой, восприняли как «подставу».

Позже Госдепартамент пытался организовать доставку лекарства, а также консультации между клиникой, где лечили Примакова, и американскими врачами. «К сожалению, ушло очень много времени… Время было упущено», - уточнила Захарова.

Несмотря на позицию Госдепартамента, российскому дипломату пришло предписание покинуть США.