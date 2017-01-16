Замначальника полиции Хабаровска подозревается во взятке в 3 млн рублей

Суд арестовал заместителя начальника полиции Хабаровска по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает краевое управление СКР.

По версии следствия, в декабре 2016 г. подозреваемый через посредников предложил родственникам фигуранта уголовного дела о мошенничестве за вознаграждение в размере 3 млн руб. не передавать в органы следствия новые данные, которые могли стать основанием для возбуждения новых уголовных дел в отношении мужчины. Родственники обратились в ФСБ и рассказали о вымогательстве. Все дальнейшие переговоры велись под контролем оперативных служб.

Замначальника полиции Хабаровска получал деньги в несколько этапов. 12 января он был задержан после получении очередной части взятки в торговом центре.