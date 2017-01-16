Расширяющие полномочия президента поправки в конституцию Турции прошли первое чтение

В парламенте Турции первое чтение прошли последние из 18 поправок в конституцию страны, которые расширяют президентские полномочия. Как пишет Hurriyet, последняя из принятых поправок позволяет президенту сохранять членство в партии после избрания, ее поддержали 344 депутата и 481 присутствовавшего. Пока 18-я статья конституции Турции обязывает президента после избрания выходить из партии.

Конституционные поправки предоставляют президенту и вице-президенту исполнительные полномочия. Президент получит должность верховного главнокомандующего и право назначать военных на ответственные посты в армии. Как сообщает Deutsche Welle, также упраздняется пост премьер-министра, а президент получает право формировать правительство. Численность парламента увеличивается с нынешних 550 до 600 депутатов, а возрастной ценз для избрания в парламент снижается с 25 до 18 лет. Президент получит право роспуска парламента в любой момент. Депутаты получат право инициировать судебные разбирательства в отношении президента, если такую инициативу поддержат более 50% парламента.

Второе чтение поправок начнется 18 января, их будут рассматривать по нескольку в день.