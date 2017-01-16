Порошенко рассчитывает на эффективное сотрудничество с США при Трампе

Президент Украины Петр Порошенко надеется на плодотворное сотрудничество с США при администрации президента Дональда Трампа.

«Сегодня мы детально обменялись с г-ном вице-президентом мыслями о пути дальнейшего построения американо-украинского стратегического партнерства, мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией», – сказал Порошенко на совместном брифинге с вице-президентом США Джозефом Байденом в Киеве.

Порошенко отметил, что Украина чувствует «двухпартийную поддержку» со стороны американского конгресса, администрации и американского народа. «Мы ценим эту поддержку и искренне на нее рассчитываем. Я надеюсь, что и дальше украинский вопрос будет объединять весь американский политикум, и дальше украинский вопрос будет оставаться среди приоритетных», – сказал он.

По его словам, «нынешняя агрессивная Россия» является угрозой и для США, и для Украины. «Россия вторглась на территорию Украины, оккупировав часть Донбасса и Крым. Крым – это Украина, и мы благодарны за то, что представители новой администрации четко стоят на этих позициях», – сказал Порошенко.