Московские власти издали памятку для мигрантов в виде комиксов

Власти Москвы разработали методичку «О правилах поведения мигранта в городе Москве», которую издали в виде комиксов на русском языке с героями русских сказок, сообщает «Би-би-си».

Методичка была заказана в октябре московским департаментом национальной политики, и об этом сообщалось на сайте госзакупок. Конкурс выиграла региональная общественная организация «Поддержка трудящихся мигрантов Москвы», которая выполнила работу за 7 млн руб. Тираж 100-страничной брошюры составляет 50 000 экземпляров.

Героями комиксов для мигрантов стали три богатыря, которые олицетворяют правоохранительные органы, Василиса Премудрая, Снегурочка, Купава, Юрий Долгорукий, Кащей Бессмертный и т. д.

«В Москву приезжают иностранные граждане. Мы тоже считаем их сказочными героями, и их встречают сказочные герои из России, которые рассказывают приезжим о правилах пребывания», – объяснил фабулу комикса руководитель «Поддержки трудящихся мигрантов Москвы» Александр Калинин.

Он добавил, что персонажи комикса, олицетворяющие мигрантов, сначала были подписаны по национальностям, но потом от этой идеи отказались, «чтобы никто не обиделся». Калинин также рассказал, что Василису Премудрую на обложке брошюры сначала изобразили с распущенными волосами.

«Но эксперты комиссии посчитали, что распущенные волосы – значит, распущенная, не замужем. Поэтому мы решили заплести ей косу», – объяснил он.

Информационное наполнение памятки разрабатывали юристы, специализирующиеся на правах мигрантов, в том числе выходцы из стран ближнего зарубежья, добавляет он. После этого язык брошюры попросили адаптировать для мигрантов. Эту часть работы проделали преподаватели, которые тестируют мигрантов на знание языка; впрочем, результатами этого удовлетворены не все.

Памятка состоит из четырех глав, а также приложения со справочной информацией. «Главное правило поведения на улице – не доставлять неудобств и неприятностей окружающим», – советуют авторы брошюры. В комиксах, в частности, говорится, что мигрантам не следует оглядываться вслед проходящим женщинам, есть на улице, а также громко и долго разговаривать.

Как пояснил Калинин, памятка ориентирована прежде всего на нелегальных мигрантов. В ней приезжим объясняется, что первым делом после приезда в Москву нужно получить миграционную карту, «регистрацию» и патент на работу. Авторы брошюры также отмечают, что полицейский (в комиксах он изображен в виде богатыря с надписью МВД на груди) вправе проверять их документы.