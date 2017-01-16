Минобороны попросило прощения у родственников погибших в крушении Ту-154

Замминистра обороны России Николай Панков от лица военного ведомства попросил прощения у родственников погибших в катастрофе Ту-154 в Черном море и пообещал им поддержку.

«Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег… Вечная память погибшим», – сказал Панков на церемонии прощания, которая проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище.

По его словам, Минобороны «делает и будет делать все, чтобы быть вместе с вами, чтобы окружить вас вниманием и заботой».

25 декабря у побережья Сочи упал Ту-154. Самолет принадлежал Минобороны. Он следовал из Москвы в Сирию, для дозаправки садился в аэропорту Сочи. На борту самолета находились 92 человека, среди них 64 артиста ансамбля имени Александрова, в том числе руководитель ансамбля Валерий Халилов, девять журналистов российских телеканалов и руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.