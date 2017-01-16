Художник Павленский уехал из России и попросит убежища во Франции – СМИ

Художник Петр Павленский покинул Россию вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя детьми. Об этом сообщил телеканал «Дождь». Павленский намерен попросить политического убежища во Франции.

По словам художника, в России в отношении его и Шалыгиной проводится доследственная проверка по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), максимальный срок наказания по которой – 10 лет лишения свободы.

Художник рассказал, что на него и Шалыгину написала заявление актриса Театр.doc Анастасия Слонина. Павленский какую-либо вину отрицает и называет это дело «доносом». Он отметил, что действительно знаком со Слониной, которая была у него дома один раз – вечером 4 декабря, после чего написала заявление.

Художник сообщил, что 14 декабря, после того как он прилетел в Москву из Варшавы, его вместе с Шалыгиной прямо из аэропорта отвезли на допрос. После допроса Павленский с Шалыгиной и их двумя детьми уехали на автомобиле на Украину через Белоруссию, а оттуда улетели во Францию.

Адвокат Павленского Ольга Динзе сообщила «Дождю», что сейчас идет доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

По словам Павленского, это уголовное дело используется правоохранительными органами для того, чтобы устранить его от политической жизни в России. Художник заявляет, что, если уголовной статье будет дан ход, он будет просить политического убежища у Франции.

В июне Павленский был признан виновным в поджоге двери здания ФСБ на Лубянке и освобожден в зале суда. Суд обязал его выплатить 500 000 руб. штрафа (обвинение требовало взыскать 1,5 млн руб.) и 481 500 руб. компенсации. Процесс стал ярким продолжением самой акции «Угроза», и это можно считать несомненным успехом художника.

Следствие обвинило Павленского сначала в вандализме (ч. 1 ст. 214 УК – штраф до 40 000 руб., обязательные работы до 360 часов или арест до трех месяцев), затем переквалифицировало на повреждение объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК – штраф до 3 млн руб., обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет). Подсудимый добивался переквалификации обвинения на статью о терроризме, но суд отказался это сделать.