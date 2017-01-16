Полярник Чилингаров отрицает планы уйти из Госдумы

Скоро Думу по личным обстоятельствам покинет депутат-единоросс, арктический исследователь, научный руководитель Института океанологии РАН Артур Чилингаров, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в Госдуме и окружении депутата. Его место может занять соратник Сергея Чемезова Сергей Сокол, добавляет телеканал. По словам источников «Дождя», «в силу возраста и других причин» Чилингарову стало трудно «высиживать целый день на пленарных заседаниях», тем более после того, как по решению спикера Вячеслава Володина депутатов обязали посещать все пленарные заседания, а продолжительность этих заседаний увеличилась.

Чилингаров сказал каналу, что решения пока нет, на замену ему ищут «следующего по списку», и «это целая процедура». Позднее «Новой газете» он сказал, что не подтверждает информацию о планах уйти из Думы. «Не подтверждаю. Не ухожу, — сказал он. - Я человек партийный. Как партия решит, так и будет».

Сергея Сокола в Госдуму активно выдвигает «Ростех», с которым предприниматель связан, говорит источник «Дождя» в «Единой России». Телеканал напоминает, что Сокол в начале 2000-х гг. был заместителем губернатора Красноярского края, в 2010-2011 гг. был советником гендиректора «Ростехнологий» Сергея Чемезова, а в последнее время возглавлял совет директоров корпорации «Оборонпром», которая входит в состав «Ростеха». На думских выборах он был на третьем месте в региональном списке «Единой России», который объединял Красноярский край, Туву и Хакасию. Возглавлял группу Чилингаров, на втором месте шла Лариса Шойгу. Группа получила два места в Думе, поэтому Сокол мог лишь рассчитывать на то, что Чилингаров или Шойгу сдадут мандат.

Думу седьмого созыва после сентябрьских выборов покинули два депутата. В октябре из палаты ушел генконструктор «НПО „СПЛАВ» Николай Макаровец, который решил вернуться на прежнюю работу. Его мандат получил депутат брянской облдумы Валентин Суббот. В ноябре из Думы ушел один из богатейших депутатов Александр Скоробогатько. По декларациям о доходах, он занимал четвертое место среди депутатов, Forbes оценивал его состояние в $2,3 млрд.

По сообщению ЦИК, Чилингаров отчитался о доходе в 105 млн руб. и также вошел в топ-10 богатейших депутатов. «Ведомостям» Чилингаров говорил, что на сайте ЦИК указаны неточные данные: «такими доходами» он не обладает, и техническая ошибка будет исправлена.