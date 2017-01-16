Минздрав России предложил ограничить зарплату руководителей медучреждений

Минздрав России подготовил проект приказа, ограничивающий размер зарплаты руководителей медицинских учреждений, их заместителей и главного бухгалтера. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Настоящий проект приказа предлагает ввести ограничения на уровень заработной платы руководителей, заместителей и главных бухгалтеров организаций, подведомственных Минздраву России, путем установления зависимости заработной платы руководящего состава от средней зарплаты работников организаций», - добавили в ведомстве.