КС России вынесет решение по делу ЮКОСа 19 января

Конституционный суд России вынесет решение по запросу министерства юстиции об исполнении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по «делу ЮКОСа» на заседании 19 января.

«19 января 2017 г., в четверг, в 10 часов Конституционный суд России в открытом заседании провозгласит решение по вопросу о возможности исполнения в соответствии с Конституцией РФ постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 г. по делу "ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" против России», - сообщила пресс-служба суда в понедельник.

15 декабря 2015 г. Конституционный суд провел слушания о том, вправе ли Россия не выплачивать из госбюджета по решению Страсбургского суда за нарушения Европейской конвенции прав человека в деле ЮКОСа 1,9 млрд евро компенсации его экс-акционерам.

31 июля 2014 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,86 млрд евро. Кроме того, суд обязал Россию выплатить им 300 000 евро в качестве возмещения судебных издержек. Позже ЕСПЧ заявил, что ходатайства российских властей о пересмотре принятых в июле постановлений отклонены.

Кроме того, в июле 2014 г. другой суд - третейский суд в Гааге - удовлетворил другой иск акционеров нефтяной компании и обязал Россию выплатить $50 млрд. Также по этому иску Россия обязана выплатить $60 млн судебных издержек. По словам главы GML Тима Осборна, суд посчитал, что «атака на ЮКОС была политически мотивированной, ее задачей было достижение банкротства компании». Истцом по данному выступала Group Menatep Limited (GML), представляющая интересы Леонида Невзлина, Владимира Дубова и других бывших акционеров ЮКОСа.