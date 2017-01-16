Россия запретила импорт оборонных товаров, имеющих отечественные аналоги

Правительство России установило запрет на допуск товаров из-за рубежа для нужд обороны и безопасности государства. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Согласно постановлению правительства, запрещен допуск товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением товаров из стран Евразийского экономического союза), работ (услуг), выполняемых иностранными лицами (за исключением лиц государств - членов «Евразэс»), для закупок товаров и осуществления работ для нужд обороны страны и безопасности государства.

Исключение составляют случаи, когда производство таких товаров, выполнение работ и оказание услуг отсутствуют на территории «Евразэс», закупки запчастей, единичные закупки и закупки ФСБ, ФСО, СВР, МВД, нацгвардии и управделами президента . Факт отсутствия отечественных аналогов подтверждает Минпромторг своим заключением.

Перечень запрещенных товаров, происходящих из иностранных государств, опубликован в приложении к постановлению. В него, в частности, входит одежда, текстиль, обувь, различные станки, инструмент, трубы, прокат, транспортные средства и многое другое.

Министерству промышленности и торговли в срок не позднее II квартала 2017 г. поручено провести консультации с компетентными органами «Евразэс» для определения механизма отнесения товаров к категории произведенных на территории экономического союза, а также промышленной продукции, производство которой на территории этого объединения отсутствует.