США инициируют новую гонку вооружений, схожую с холодной войной - МИД

Вашингтон начинает новую гонку вооружений в Европе, планы по развертыванию в регионе вооруженных сил обладают разрушительным потенциалом. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Реализуемые США планы создают новую военно-политическую реальность, вносят дисбаланс в расстановку сил на континенте, грозят долгосрочными деструктивными последствиями на пространстве Евро-Атлантики, уточнила она.

США пытаются навязать России конфронтационную модель отношений, которая похожа на ту, что была во времена холодной войны, добавила Захарова.