С космодрома «Плесецк» выполнен учебно-боевой пуск ракеты «Тополь-М»

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования «Тополь-М» выполнен с космодрома «Плесецк», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Пуск произведен 16 января «совместным боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк», - говорится в сообщении.

«Учебная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка», - подчеркнули в военном ведомстве. Целью пуска было «подтверждение стабильности летно-технических характеристик МБР данного типа».

В начале января Минобороны сообщило о планах РВСН по проведению в 2017 г. более 10 испытательных пусков МБР.

«Тополь-М» - это первый ракетный комплекс, созданный исключительно российской кооперацией промышленности. Межконтинентальная баллистическая ракета РС-12М2 комплекса «Тополь-М» относится к пятому поколению ракет стратегического назначения.