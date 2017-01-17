Поиски изчезнувшего три года назад Boeing Malaysia Airlines приостановлены

Приостановлен поиск исчезнувшего три года назад Boeing Malaysia Airlines (рейс MH370) с 239 людьми на борту, сообщает BBC.

В совместном заявлении Австралии, Малайзии и Китая говорится, что решение было принято «с сожалением» после бесплодных поисков на площади в 120 000 кв. км в Индийском океане. «Соответственно, подводный поиск MH370 был приостановлен», – пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление. Страны надеются, что появится новая информация, которая позволит обнаружить лайнер в будущем. На данный момент новой информации о возможном местонахождении самолета нет, говорится в сообщении.

Boeing 777 вылетел рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин и исчез. На борту было 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Сейчас обломки самолета ищут в Индийском океане, в широкой зоне к западу от побережья Австралии. Первое время у следствия не было подтверждения никаких версий крушения. Первый фрагмент – флаперон – был найден год назад на острове Реюньон близ Мадагаскара. К настоящему моменту найдено 20 обломков, которые идентифицированы как «определенно» или «с высокой вероятностью» части пропавшего самолета.