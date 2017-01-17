Задержанный в Турции признался в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле - губернатор

Задержанный по обвинению в нападении на ночной клуб «Рейна» в Новый год в Стамбуле Абдулкадир Машарипов признал вину. Об этом заявил губернатор Стамбула Кадир Топбаш. Его слова передает телеканал CNN Turk.

Губернатор указал, что Машарипов признался в совершении нападения и его отпечатки пальцев соответствуют найденным на месте происшествия. Губернатор также заявил, что не сомневается в том, что теракт был совершен от имени «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

Топбаш рассказал, что 33-летний террорист родился в Узбекистане в 1983 г., он говорит на четырех языках и проходил тренировки в Афганистане.

Вместе с главным подозреваемым были задержаны четверо граждан Ирака – один мужчина и три женщины. В квартире, где жил Машарипов, обнаружено $197 000. После задержания Машарипова стамбульская полиция провела рейды по 152 адресам, всего задержано 50 человек, в том числе выходцы из Египта, Киргизии, Сомали и Сенегала.

Ранее Турецкое государственное телевидение сообщило, что Машарипов был задержан в ходе масштабной полицейской операции в квартире в стамбульском квартале Эсенъюрт, где он скрывался вместе с четырехлетним сыном.

В ходе стрельбы в ночном клубе в центре Стамбула в ночь на 1 января погибли 39 человек и еще 65 получили ранения.

По данным издания, полиция восстановила полную картину произошедшего. Было установлено, что стрелок выпустил в ночном клубе более 180 патронов за 7 минут. После этого он пошел на кухню, где находился в течение 13 минут. Там он переоделся, оставил пальто и сбежал, воспользовавшись всеобщей паникой. Также отмечается, что он почистил свое оружие, прежде чем покинуть клуб.

Выйдя из заведения, он сел в такси, но уехал недалеко. Водитель высадил его в соседнем районе после того, как мужчина сообщил, что ему нечем заплатить за поездку. В кармане оставленного в клубе пальто следователи обнаружили около 500 турецких лир (примерно $140, или 8600 руб.).