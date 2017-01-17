Песков прокомментировал информацию о вмятинах на обшивке президентского самолета

Ремонт самолета президента Владимира Путина не связан с нештатной ситуацией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Осуществляется обслуживание техники. Вы знаете, что самолеты, которые использует специальный летный отряд, которыми пользуется глава государства, естественно, они подвержены особому контролю, где завышены требования по резервированию, по проверкам и т. д. Вот все эти процедуры выполняются», – заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).

При этом он подчеркнул, что работа не связана с нештатной ситуацией.

«Нет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета «Известия» сообщила, что VIP-борт Ил-96-300 специального летного отряда (СЛО) «Россия», обслуживающего первых лиц государства, в том числе Путина, получил вмятины на обшивке левого крыла, а также повреждения на обшивке стабилизатора. Тендер на ремонт самолета размещен на сайте госзакупок.

По данным издания, Путин в сентябре 2016 г. летал на этом самолете на саммит G20 в Китай и в Берлин на встречу глав государств в «нормандском формате» в октябре.