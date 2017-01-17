Конституционный суд Германии не стал запрещать ультраправую партию НДПГ

Федеральный конституционный суд ФРГ отклонил иск о запрете праворадикальной Национал-демократической партии Германии (НДПГ), сообщает Deutsche Welle. Суд подтвердил, что идеология этой партии противоречит ценностям конституции Германии, но решил, что у НДПГ нет потенциала для устранения демократии в стране. Как заключил председатель КС Андреас Фоскуле, «нет убедительных доказательств того, что деятельность партии может привести ее к успеху».

Бундесрат в 2013 г. внес ходатайство о запрете этой партии в 2013 г., это требование поддержал бундестаг. Впервые бундесрат требовал запретить НДПГ в 2003 г., но тот иск Федеральный конституционный суд отклонил, потому что стало известно, что руководящие позиции в партии занимали тайные сотрудники или осведомители Федерального ведомства по охране конституции.