Полиция отказалась возбуждать в отношении Павленского дело о побоях

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении художника Петра Павленского об избиении актера Театра.doc Василия Березина, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Павленского.

В настоящее время в отношении Павленского и его подруги Оксаны Шалыгиной продолжается доследственная проверка по заявлению актрисы Анастасии Слониной о насильственных действиях сексуального характера.

«Полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после проверки заявления о якобы избиении Павленским актера театра. В настоящее время оно не отменено», - сказала адвокат Ольга Динзе «Интерфаксу». По ее словам, если постановление не будет обжаловано, то вступит в законную силу.

О том, что в отношении художника и его подруги проводится проверка по сразу двум статьям Уголовного кодекса, сообщил 16 января «Новой газете» сценарист и продюсер Всеволод Лисовский. Он утверждал, что Павленский с товарищами избили актера театра, который ранее встречался с актрисой Анастасией Слониной. Лисовский заявил, что есть видео избиения. «Вообще весь этот материал в СМИ об избиении появился в свете комментария Петра о заявлении Слониной. Руководство театра пытается создать ему характеризующие данные, что якобы он склонен к насилию. В действительности это дело с якобы произошедшим избиением погибло уже давно», - сказала Динзе «Интерфаксу».

16 января стало известно, что Павленский и Шалыгина вместе с двумя детьми уехали из России. Он планирует просить политическое убежище у властей Франции. Заявление о насильственных действиях сексуального характера он назвал доносом.